Et si on faisait son beurre soi-même ? Nouvelle tendance face à l'inflation...

Les vidéos démonstratives sur TikTok sont hypnotisantes ! Et il faut avouer que la recette ne semble pas bien compliquée. Elle demande simplement un peu de temps. Mieux vaut choisir une crème de qualité, très riche en matière grasse. Ne tentez donc pas l'expérience avec une crème liquide light !

On monte la crème (bien froide !) en chantilly et on laisse faire le batteur. Selon le type de crème et le batteur, cette action demandera plus ou moins de temps. On obtient une sorte de préparation jaune granuleuse que l'on peut agglomérer ensemble afin de former une boule. On la presse avec beaucoup de force et on récupère le petit-lait, que l'on peut utiliser dans une pâte à crêpe ou pour préparer des yaourts maison. Il s'agit enfin de rincer la boule de beurre dans un grand récipient d'eau glacée. Et on termine par l'envelopper dans un papier après lui avoir donné la forme de notre choix.