Et si on étudiait les squelettes des coraux pour prédire leur résistance au changement climatique ?

Selon les travaux publiés dans le Journal of the American Chemical Society, le taux de cristallisation de la structure osseuse des coraux diffère selon les espèces et en fonction de leur résilience à l'acidification des océans.

Plus la bande de minéraux non cristallisés est épaisse, plus le processus de cristallisation est lent, note l'étude.

L'espèce Acropora est par exemple plus sensible à l'acidification et présente une bande de carbonate de calcium amorphe beaucoup plus épaisse que l'espèce Stylophora.

Les coraux Turbinaria sont quant à eux dotés d'une couche encore plus mince que Stylophora. On peut donc en déduire que cette troisième espèce est la plus résistante au phénomène de l'acidification des océans.