"Et si on écrivait une constitution mondiale du numérique ?"

Interrogée dans le cadre du Podcast "Déclic – Le Tournant", la philosophe Antoinette Rouvroy estime qu’il est temps de penser collectivement la place que l’on laisse aux acteurs du numérique et aux plateformes de réseaux sociaux dans nos vies ainsi que dans nos démocraties. Elle suggère l’idée d’une constitution mondiale du numérique.

En tant que juriste, Antoinette Rouvroy rappelle le rôle qu’est censé jouer une constitution dans nos Etats : "Qu’est-ce qu’une constitution si ce n’est une inscription par laquelle ceux qui sont au pouvoir s’autolimitent ? Ils ne le font pas pour leur propre intérêt, mais dans l’intérêt du lointain, et donc aussi des générations futures".

Pour elle, il s’agirait "d’immuniser l’avenir contre une prédation motivée par la seule optimisation des intérêts actuels des puissants." Et là, Antoinette Rouvroy vise en particulier ceux qui détiennent et organisent – via des algorithmes – les plateformes géantes du numérique.

Comment faire, alors, ? "Je ne sais pas très bien comment organiser concrètement les choses, mais je pense qu’on aurait vraiment besoin de ce moment constitutionnel pour obliger les acteurs actuels à préserver, pour ceux qui nous suivent, un monde habitable. L’avantage, c’est que le principe d’une constitution serait assez compréhensible pour tout un chacun, vu que tous les Etats ont une constitution. Je pense que défendre cette idée, c’est aussi défendre l’idée qu’on ne peut pas tout consommer aujourd’hui, qu’on doit préserver un espace démocratique et un espace de délibération pour l’avenir".

