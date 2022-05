Et si on écoutait le son des coraux pour surveiller leur santé ?

Si vous avez prévu de faire de la plongée cet été et que vous avez la chance de contempler les coraux, ouvrez vos oreilles. Car ces récifs émettent des sons. Et selon des océanographes du Naval Undersea Warfare Center (NUWC), les écouter pourrait représenter une méthode peu coûteuse et efficace pour surveiller l'évolution de leur santé.

Pour parvenir à cette conclusion, une équipe du NUWC dirigée par l'océanographe américaine Lauren Freeman a surveillé l'acoustique des récifs au large d'Hawaï entre 2019 et 2020, en introduisant des microphones sous-marins sur une période de six mois. Ils les ont ensuite comparés à d'autres sons recueillis près des Bermudes et en Nouvelle-Angleterre.

Dans l'ensemble, les centaines de milliers d'animaux qui vivent dans le récif émettent des sons similaires aux bruits parasites de la radio, à des craquements ou encore la vibration du lait versé dans un bol de céréales, explique l'étude. Des descriptions très précises, qui s'appliquent toutefois lorsque le récif corallien est préservé.

"Le son change pour les récifs qui ne sont pas en bonne santé : plus silencieux et moins diversifié."

Une autre étude publiée fin mai et réalisée par des chercheurs anglais de l'université d'Exeter dresse un constat similaire. Les chercheurs ont reconstitué des sons à l'aide d'un outil d'intelligence artificielle grâce auquel ils ont détecté des différences de fréquences sonores en fonction de l'état de santé des récifs. Les auteurs des travaux ont constaté que les coraux préservés émettaient des sons plus forts que ceux davantage exposés au blanchissement.