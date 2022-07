Et si on découvrait les plus belles terrasses de Wallonie et de Bruxelles ?

Pour boire un verre ou tout simplement se retrouver en famille ou entre amis, les terrasses sont les lieux de rencontres de l’été. Certaines de ces terrasses sont dotées d’un cadre exceptionnel, d’une vue panoramique. Elles deviennent plus que de simples lieux de rencontres.

Cet été, l’équipe de Viva Week-end, à suivre de 6h-8h30 les samedis et dimanches sur VivaCité et La Une, vous propose de découvrir les plus belles terrasses de Wallonie.

Première escale de cette série de l’été : Namur. Sylvie Honoré a reçu Frédéric Massart, co-propriétaire du Panorama. Ce restaurant, comme son nom l’indique, dispose d’un panorama sur la ville de Namur depuis la Citadelle.