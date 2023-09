Et si on créait un "bateau-bus" sur la Meuse à Liège? La Ville vous invite à donner votre avis

Mais en quoi consiste exactement ce projet? Nous avons posé la question à Gilles Forêt, l'échevin de la mobilité à la Ville de Liège: "Ça pourrait aller d'Herstal à Visé puisque nous sommes connectés par la Meuse, et nous pourrions bien évidemment aller capter toute une série de personnes qui se rendent à Liège tous les jours pour étudier ou travailler". Tout cela demanderait évidemment pas mal d'aménagements, comme le confirme l'échevin: "C'est clair que les quais ne sont pas adaptés à des transports plus petits, et donc il faudrait voir quels types d'infrastructures développer et déployer sur Liège. Des villes comme Strasbourg, Metz, Nantes dans une certaine mesure, commencent à développer du transport à la demande, du transport plus régulier. On regarde un peu ce qui se fait, comment ils l'ont financé, si c'est finançable, si c'est viable parce qu'on n'a pas envie de se lancer dans une entreprise qu'on ne pourrait pas se payer."

Et à propos de coût, le ticket de transport pour voyager en bateau-bus serait le même que celui du futur tram, histoire de ne pas mettre en concurrence les différents moyens de transports.

Notez que l'enquête pour évaluer l'intérêt des Liégeois pour ce bateau-bus restera en ligne jusqu'en octobre. Ses résultats seront intégrés dans la vaste étude de faisabilité commandée par la Ville à un bureau d'architecture fluviale. Un bureau qui doit remettre ses conclusions début de l'année prochaine.