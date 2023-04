Et si on changeait la recette de la farine pour la rendre plus durable ?

Mais à Cambridge, une start-up fondée en 2017 entend repenser notre système alimentaire en l'abreuvant d'une matière première plus durable faite à partir d'une farine plus responsable. Le concept repose sur l'idée de valoriser les parties du blé qui sont considérées comme des déchets, ce que l'entreprise britannique The Supplant indique comme la partie "oubliée" de la récolte.

Selon elle, environ deux tiers de ce qui est cultivé sur une exploitation n'entrent pas dans la filière alimentaire. D'après les données de The Supplant, 68% de la culture du blé est sous-utilisée. Et ce serait même pire en ce qui concerne la canne à sucre avec 78% de matière sous-utilisée contre 67% pour le riz et 49% pour le maïs.