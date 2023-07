Et si on calculait le vrai coût de la "réunionite" ?

Car c’est là tout le problème des réunions. Ces entrevues professionnelles sont souvent peu efficaces, pour ne pas dire complètement inutiles : 75% d’entre elles n’aboutissent pas à la moindre prise de décision, selon une étude Opinionway-Enquête Humaine datant de 2017.

Ce résultat est d’autant plus alarmant que les salariés passent de plus en plus de temps en réunion. Les cadres consacrent en moyenne 25 heures par semaine à cette activité, d’après une étude menée par Future Forum et citée par Bloomberg Law. Mais selon les postes et les entreprises, ce volume horaire peut passer du simple au double, surtout maintenant que les visioconférences se sont imposées dans nos quotidiens professionnels.

La multiplication des réunions nuit à l’autonomie et à la liberté d’organisation de chacun.

De nombreux salariés acceptent de participer à une réunion par conformisme ou par peur de passer pour un tire-au-flanc aux yeux de leurs supérieurs hiérarchiques.