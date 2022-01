Et si on calculait l’âge de votre chien ?

Le premier est que l’espérance de vie d’un chien dépend de sa race. En fonction de sa taille, il vivra plus ou moins longtemps. En effet, les petits chiens, de moins de 15 kg, ont une espérance de vie plus courte que celle de leurs congénères plus gros.

Ensuite, il y a les facteurs environnementaux qui entrent en jeu. L’air n’est plus aussi pur qu’avant. Sa longévité dépendra donc également du fait qu’il soit souvent exposé à une mauvaise air ou plus casanier.

Enfin, son alimentation. En plus du fait d’avoir tendance à tout manger, le chien a à sa disposition un vaste marché d’alimentation qui s’est mis en place. Les composants de cette nourriture permettent d’allonger sa longévité.