Et si on buvait du kéfir bio et belge : connaissez-vous "l’Eau Vertueuse" ?

La marque "Eau Vertueuse" est donc née en janvier 2019 et produite à Lasne dans un garage inutilisé. On n’est pas ici sur de l’industrialisation à grande échelle mais plutôt sur une petite production bio vendue ensuite en magasins bio et autres petites enseignes. C’est la première entreprise à proposer ce type de boissons en version bio dans notre plat pays.

À la différence du kombucha, qui est produit à base de thé fermenté et créant en partie de l’acide acétique (d’où le goût "vinaigré"), le kéfir se prépare à l’aide de petits grains, qui ne produisent pas cet acide.

Les créateurs expliquent le processus de fabrication au magazine Moustique : "On commence par traiter l’eau du robinet dans un dynamiseur en cuivre pour lui redonner vie, l’aérer, faire s’évaporer le chlore. Après, on verse l’eau dans de grandes cuves en grès avec les grains de kéfir, de la chair de citron, des figues, des dattes et du sucre de betterave qui est consommé par les grains. Le gaz se développe dans la cuve. Le deuxième jour, on retire les grains de kéfir et on ajoute les ingrédients aromatiques en fonction de nos recettes. On ne travaille qu’avec des produits bruts, il n’y a ni arômes ni extraits."

Non pasteurisées, donc vivantes, les bonnes bactéries présentes dans le kéfir sont actives et le restent. Si on ne sait pas encore scientifiquement quels sont les avantages sur la santé, il est clair qu’elles ont un effet sur notre microbiote, que ce soit 'probiotique', 'prébiotique' ou 'post-biotique'.