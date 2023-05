Et si on allait voir le concert de Zazie en septembre ?

Elle fait partie de ces artistes qu’on ne présente plus : tout le monde connaît Zazie et tout le monde devrait vivre l’un de ses concerts. Ça tombe bien, elle sera bientôt de passage chez nous avec "Air Tour".

Zazie est entrée dans nos vies à des moments différents selon que vous ayez chanté sur "Zen" fin des années 1990 ou que vous l’ayez adorée avec "Rue de la paix". Peu importe, à ses concerts tout le monde donne de la voix : parents et enfants.

En ce moment, c’est son dernier album qu’elle défend sur scène : "Aile-P". Sur cet opus, la chanteuse accélère le tempo et lui donne des couleurs électroniques tout en gardant la spontanéité et les sonorités organiques qui la caractérisent. Son dernier single "Couleur" confirme sa place d’artiste intemporelle et ancrée dans notre époque en combattant le racisme.

Le 23 septembre, elle sera chez nous, à Forest National pour un concert survolté. Il est grand temps de prendre vos tickets !