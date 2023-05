Et si nous parlions de la chasse à l’intelligence artificielle qui a lieu en ce moment en Bourse ?

On dit souvent que l’histoire se répète, et c’est l’impression que j’ai en ce moment.

Alors je vous le démontre au travers de deux chiffres que je qualifierais de magiques. Vous connaissez beaucoup de sociétés, vous, qui investissent la coquette somme de 10 milliards dans une start-up et qui voient leur propre valeur boursière augmenter de 500 milliards de dollars quelques mois seulement après ?

Alors c’est complètement dingue, mais c’est exactement ce qui s’est passé pour Microsoft. Cette société américaine a eu la bonne idée de miser sur Open AI, la société mère de ChatGPT. Et en l’espace de quelques mois, sa capitalisation boursière a grimpé de 500 milliards de dollars. Alors ça, si ce n’est pas de la magie, qu’est-ce que c’est alors ?

Même trajectoire pour la société Nvidia, bien connue de la bourse. Cette société fabrique des puces pour les outils conversationnels à base d’intelligence artificielle et son cours a aussi grimpé de nonante 6% depuis le mois de janvier dernier. Ça aussi, c’est un très beau coup de baguette magique, non ? Et tout ça, grâce à l’intelligence artificielle. La bourse américaine ne jure plus que par l’IA, comme on dit. Alors bien sûr, les résultats de l’entreprise, le cours du pétrole, du gaz, la géopolitique, les taux d’intérêt continuent à influencer les cours de bourse. Mais aujourd’hui, l’un des drivers de la bourse américaine, c’est l’intelligence artificielle.

Et d’ailleurs, si je vous dis que l’histoire se répète, c’est parce qu’on a connu des engouements pareils début de l’année 2000 à l’époque…

