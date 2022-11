Et si nous avions atteint le pic de l’inflation ?

Bonne nouvelle, c’est qu’il est probable que l’inflation ait atteint un pic en Europe ou que c’est une affaire encore de quelques semaines maximum. C’est le commissaire européen aux affaires économiques qui claironne cette bonne nouvelle.

Alors c’est vrai, comme les économistes, y compris ceux de la Commission européenne, passent leur temps à se tromper dans leurs prévisions. Vous me direz que ce genre de déclaration, il faut la prendre avec grande précaution. Vous aurez raison. Mais à force de lire, de voir et d’entendre des nouvelles négatives, il ne faudrait pas non plus se rendre sourd et aveugle à la vérité lorsqu’elle se présente à nous. Et d’abord, le baril de pétrole flirte aujourd’hui avec la barre des nonante dollars en ce moment. On est donc loin des 120 $ de mars et avril dernier. Et c’est vrai que le gaz a aussi piqué du nez, même si c’est vrai qu’il reste tout de même à un niveau plus élevé qu’avant la guerre en Ukraine. Ces deux Baisse du prix de l’énergie, pétrole et gaz forment une excellente nouvelle pour la simple raison que la hausse des prix de l’énergie explique, explique pardon à elle seule entre 40 et 50% de l’inflation en Europe.

Et puis l’autre bonne nouvelle, c’est que les prix de l’alimentation devraient commencer également à se calmer grâce à la baisse du prix des matières agricoles sur les marchés internationaux. Et puis, last but not least, une bonne nouvelle n’arrive pas toute seule Les chaînes d’approvisionnement ont retrouvé leur fonctionnement presque normal au niveau mondial, il n’y a plus de tension…