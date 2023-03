Et si notre attachement universel aux peluches pouvait sensibiliser à la protection des espèces animales ?

Cette dernière souligne le rôle important des peluches pour connecter les enfants à la nature et suggère d'étendre le panel de jouets et de peluches à un spectre bien plus large que les "traditionnels" ours, tigres ou lions.

Il serait ainsi judicieux de mettre l'accent sur les oiseaux, les poissons ou les insectes, moins familiers.

Plusieurs organismes militant pour la défense de l'environnement ont pris ce parti. En 2017, l'ONG Sea Shepherd a lancé sa collection de peluches inspirées de la faune marine "Pollutoys". Des "doudous de mer "certes mignons mais dont l'abdomen est rempli de déchets laissés sur les plages par les humains et ingérés volontairement par ces animaux...

Quelques années plus tard, la jeune pousse française Les Peluches de Marius a lancé une adorable collection éponyme inspirée du mérou, espèce de poisson particulièrement appréciée des plongeurs sous-marins et menacée par la surpêche. Les peluches sont conçues en France puis assemblées au Portugal et une partie des ventes de la société (10%) est reversée à l'association Tara Océan, qui lutte contre la pollution aux microplastiques des océans.