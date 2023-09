Et si Nirvana revenait sur scène en mode avatar ? "On ne sait jamais !" lance le bassiste Krist Novoselic

30 ans plus tard, on n’est toujours pas lassé par l’univers des années 90 et certainement pas par le mouvement grunge lancé par Nirvana. Le groupe continue d’influencer des artistes, les fans se replongent dans leur adolescence, pendant que les plus jeunes découvrent le groupe mythique.

Et alors qu’on célèbre cette année le 30e anniversaire du troisième et dernier album studio, In Utero, Krist Novoselic fait la promo pour une réédition de luxe qui sortira le mois prochain.