Et si Netflix, Disney+ et Amazon Prime risquaient aussi de disparaître comme la télévision de papa ?

A la grande loterie de la vie, personne n’est totalement maître de son destin. Alors la réflexion est valable également pour le monde de l’entreprise. Reed Hastings, le génial patron de Netflix, n’a pas cessé de répéter à qui veut l’entendre que la télévision va peut-être mourir d’ici cinq ans ou dix ans. Alors, le seul souci, c’est que Netflix pourrait connaître aussi le même sort.

Ce que Reed Hastings voulait dire exactement, c’est que la télévision de papa n’est plus regardée que par les vieux et que les jeunes la désertent depuis belle lurette. Et comme les jeunes seront, les adultes de demain, la télévision perdra non seulement son audience, mais également ses revenus publicitaires. Sur le fond de cette analyse, il a raison. Sauf que le patron de Netflix, mais également celui de Disney+, mais également celui d’Amazon Prime, découvrent eux aussi que les jeunes délaissent leurs plateformes de films et vidéo à la demande. En clair, eux aussi sont menacés par le péril du vieillissement de leur audience. Les chiffres sont implacables que ce soit en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en France ou en Allemagne, les jeunes désertent ces plateformes depuis deux ans.

La faute à qui ? Mais notamment à YouTube et à TIK TOK sont aujourd’hui ces deux réseaux sociaux qui font non seulement la concurrence à la télévision de papa, mais aussi et depuis peu, aux plateformes de vidéo à la demande. La Bourse s’en émeut aussi car toutes ces entreprises comme Netflix et Disney + sont cotées en Bourse. Et c’est vrai que les investisseurs se rendent compte que la croissance infinie des abonnés, c’est du passé. Les jeunes délaissent ces plateformes et ne s’abonnent coup par coup.