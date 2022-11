Et si ne rien faire, c’était avant tout une question d’observation, d’attention et de potentiel d’imagination ?

Pour Jean-Philippe Vassal, ne rien faire, c’est rêver, s’échapper de là où on est, de ce qu’on fait, suivre les nuages, regarder. Mais comment un architecte observe-t-il ?

"La première chose, c’est la curiosité. C’est regarder et écouter. C’est passer beaucoup de temps à regarder et écouter, à être surpris, à se poser des questions. C’est ce temps nécessaire du regard qui est vraiment important. […] C’est réfléchir, rechercher, rentrer à un moment donné dans la compréhension d’un phénomène. Quand on regarde, c’est imaginer ce qu’on ne voit pas, derrière les façades. […] Et en même temps rentrer dans des mécanismes de construction qui sont particuliers. Et précisément, en architecture, les choses sont compliquées"

Il y a quelque chose d’invisible qui fait tout comprendre. Et si on s’attache à ce qui est visible, ce n’est pas suffisant. Donc regarder, c’est regarder en profondeur les choses, c’est les comprendre. Cela demande du temps, de la patience et c’est passionnant aussi.

Jean-Philippe Vassal a la manie de tout compter, les gens, les fenêtres,… comme l’a fait Georges Perec, dans Tentative d’épuisement d’un lieu parisien en 1975.

"Je pense qu’en comptant, on s’attache à chaque chose. C’est lié à la question de regarder suffisamment, de regarder attentivement."

Ne rien faire, c’est ce que son bureau d’architectes a choisi de proposer pour l’embellissement de la place Aucoc à Bordeaux, parce qu’elle leur plaisait telle qu’elle était. Ils considèrent pourtant cette place comme l’une de leurs réalisations majeures, dans la mesure où "c’est un projet". Ils ont fait ce projet qui a été approuvé et la place a pu garder son charme.