Marcos Guinoza est un artiste brésilien qui débute son travail il y a plus de six ans dans le collage digital et les arts graphiques. Comme l’explique le souligne le site spécialisé Beware, Guinoza produit des œuvres : "minimalistes, texturées, équilibrées et subtilement composées, à cheval entre le surréalisme et le familier, il nous plonge dans un quotidien réinventé et complètement loufoque."

On y retrouve des thématiques récurrentes comme le regard de l’autre, l’introspection, le rêve sans oublier une certaine mélancolie omniprésente. Dans ses collages, on perçoit également un mélange de chaleur-froideur qui plonge le spectateur tantôt dans une sensation de solitude, tantôt de satisfaction.