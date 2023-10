Et si les vaches pouvaient réduire leurs émissions de méthane elles-mêmes ?

Les élevages de bovins représenteraient la principale source des émissions de méthane. Un gaz que les vaches rejetteraient dans l’atmosphère sous forme de rots. Or ce gaz serait 28 fois plus puissant que le CO2 et il se dégraderait en une douzaine d’années dans l’atmosphère, contre des centaines d’années pour le CO2.

Pour réduire les émissions de méthane des vaches et limiter les effets délétères du réchauffement climatique, des scientifiques ont eu l’idée d’associer ces ruminants à des microbes pour les aider à mieux digérer et ainsi limiter leurs éructations.

Le méthane entérique, qui représente 60% des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de la ferme, fait référence au méthane ingéré par les ruminants, puis relâché dans l'atmosphère sous forme d'éructations.