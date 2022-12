Et si les torrents de boue étaient le vrai moteur financier des réseaux sociaux ?

L’économie c’est la vie. Ce n’est pas que des chiffres, des courbes ou des graphiques, mais aussi pas mal de psychologie. Sinon, expliquez-moi pourquoi l’homme le plus riche au monde, Elon Musk, consacre 44 milliards de dollars à acheter Twitter, un réseau social qui perd de l’argent.

Elon Musk est très riche, mais ce n’est pas une raison pour signer un chèque de 44 milliards. Sa fortune étant principalement logée sous forme d’actions Tesla, Elon Musk a dû en vendre un paquet pour acheter Twitter. Et les propos qu’il tient sur la liberté d’expression qu’il voudrait total ou presque sur Twitter, tout ça lui a coûté de l’argent. On peut estimer que sa soif de liberté lui a déjà coûté 100 milliards de dollars de sa fortune personnelle, puisque depuis janvier dernier, l’action Tesla a perdu 52% de sa valeur. Et c’est vrai que le rachat de Twitter explique en grande partie cette dégringolade. Tout simplement parce que la Bourse estime que ce rachat de Twitter va distraire Elon Musk et l’empêcher de gérer correctement ses autres activités.

Il n’est pas le seul multimilliardaire à avoir perdu des plumes en bourse. Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon, a perdu 83 milliards de dollars ici cette année. Mark Zuckerberg, le fondateur de Meta (ex-Facebook), lui, a vu sa fortune diminuer de 80 milliards de dollars. Ce qui prouve que les partis d’extrême gauche doivent arrêter de s’exciter sur les milliardaires et de demander des impôts à tout va sur ces personnes. La bourse fait son boulot mieux que n’importe quel redressement fiscal...