Et si les Spice Girls avaient été un groupe de metal ?

Aaaah, les mashups! Ces vidéos invraisemblables qui nous rappellent que des mondes musicaux que tout oppose ne sont pas peut-être pas si différents après tout.

Nous avons entendu beaucoup de mashups géniaux (et certains vraiment bizarres) cette année, mais celui-ci pourrait être le plus étrange de tous. Créé par un collectif répondant au nom douteux de DADS MAYO, il associe le classique du metal "Down With The Sickness" du groupe Disturbed avec l'iconique titre pop des Spice Girls, "Wannabe".

Le résultat est, pour être honnête, assez bizarre. Et pourtant, il suffit d'une écoute et de quelques refrain pour nous donner envie de secouer la tête en criant "Yooooo, I'll tell you what I want, what I really, really want!"

On vous invite à découvrir ceci sans tarder ci-dessous :