Et si les pieuvres pouvaient rêver comme nous ?

Les poulpes fascinent par leur intelligence tentaculaire, qui les rapproche de l’être humain. Mais ce n’est pas leur seul point commun avec nous. Ces céphalopodes seraient aussi capables de rêver, selon une nouvelle étude américano-japonaise.

Des chercheurs du Collège doctoral de science et technologie d'Okinawa et de l’Université de Washington ont examiné l’activité cérébrale et les changements de couleur de peau de 29 pieuvres appartenant à l’espèce nocturne des Octopus laqueus. Ils ont constaté que durant la journée :

les poulpes fermaient les yeux et adoptaient une posture de repos assimilable au sommeil

toutes les heures environ, ces animaux subissaient : des changements rapides de couleur de peau durant environ une minute, des modifications du rythme respiratoire, des modifications des mouvements du corps et des yeux.



Ces observations ont permis aux scientifiques de déduire que les pieuvres passent par deux phases de sommeil différents : le "sommeil calme" et le "sommeil actif". C’est dans ce dernier cas de figure qu’interviennent des contractions de différentes parties du corps du poulpe et des changements rapides dans la texture et les motifs de sa peau, comme on peut le lire dans leur étude publiée dans la revue Nature.