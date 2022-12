Et si les perdants et les gagnants de l’année 2022 n’étaient pas ceux que l’on imaginait ?

Je vais partager avec vous un sentiment très fort au niveau mondial. N’avez-vous pas l’impression que les gagnants du début de l’année sont finalement les perdants de la fin de l’année ? On nous disait par exemple que les États-Unis étaient essoufflés, qu’ils n’étaient plus les leaders du monde. Les médias s’amusaient des gaffes, des trous de mémoire et de l’âge avancé de Joe Biden. Et puis finalement, ce président endormi, comme les médias l’ont trop rapidement décrit, a réussi à sauver son pouvoir au Parlement américain en limitant justement la casse face au soi-disant raz de marée des Républicains et avec ses subventions massives à l’économie américaine, y compris au détriment de ses alliés européens. Il est en train de réaliser le rêve de Donald Trump, c’est-à-dire de restaurer la grandeur économique perdue des États-Unis en soutenant à fond l’Ukraine.

Il aura même réussi à laver l’humiliation du départ en catastrophe des troupes américaines de l’Afghanistan. Et, comme le fait remarquer Jean-Baptiste Noé est rédacteur en chef de la revue Conflit. L’arrivée du président ukrainien à Washington et non pas à Paris, non pas à Londres ou à Bruxelles, montre bien que le déplacement de Zelensky, c’est en quelque sorte le vassal qui se rend chez son seigneur. Et comme il le dit si bien, cette première visite à l’étranger du président ukrainien montre bien que l’on est dans une guerre États-Unis contre Russie via l’Ukraine interposée. Et même si cette guerre coûte effectivement de l’argent aux États-Unis, ces derniers vont la noyer dans l’inflation, comme le dit Jean-Baptiste Noé. Mais surtout, cela ne leur coûtera aucune vie humaine. Et donc, oui, le grand gagnant économique et géopolitique de l’année 2022, ce sont clairement les États-Unis.