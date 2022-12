Et si les jeux vidéo pouvaient lutter contre la démence… chez les chiens ?

Mais ce n’est pas le seul avantage de la console de jeux que l’entrepreneur développe. Elle permettrait également de lutter contre la démence sénile chez les chiens plus âgés. En effet, le vieillissement entraîne des modifications progressives et irréversibles des organes du corps du meilleur ami de l’homme, y compris du cerveau. Plus d’un tiers des chiens de plus de huit ans souffrent de cette pathologie, d’après une étude de l'université Cornell.

L’animal fait face à des problèmes liés à la mémoire, aux processus d'apprentissage, et à l'état d'alerte et de réponse aux stimuli.

Comme pour les humains, il est crucial de diagnostiquer la démence sénile chez les chiens le plus tôt possible afin de ralentir la détérioration irréversible du cerveau. "Des études indiquent que la meilleure chose à faire pour votre chien est de lui offrir un mode de vie sain : une alimentation saine, une activité physique régulière et de la stimulation mentale. Et d'arrêter l'alcool et le tabac. Mais c'est moins un sujet de préoccupation dans le cas des chiens", explique Dersim Avdar avec humour.