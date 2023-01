Et si les héroïnes de la littérature classique avaient dit "non", mais sans être entendues ?

Les héroïnes de la littérature sont gorgées de jeunes filles passives ou de princesses enfermées ou endormies, les deux parfois. Et si le Petit Chaperon rouge était plus émancipée qu’il n’y paraît ? Et si Andromaque était bien autre chose qu’une mère parfaite et une épouse modèle ? Et si leur refus avait été effacé par l’Histoire que racontent les hommes ? Plongée dans les classiques, avec Jennifer Tamas, pour mieux comprendre la perception du refus féminin à travers le regard masculin.