Et si les hérissons pouvaient vivre plus longtemps qu'on ne le pense ?

Le cas de Thorvald, véritable doyen des hérissons, laisse penser que si les hérissons parviennent à surmonter les premières années difficiles, ils pourraient avoir une vie plus longue. "S'ils réussissent à atteindre l'âge de deux ans ou plus, c'est qu'ils ont appris à éviter les dangers tels que les voitures et les prédateurs", avance Sophie Lund Rasmussen, chercheuse à l'université d'Oxford et co-autrice de l'étude, citée par The Guardian.

La recherche note par ailleurs une espérance de vie plus longue chez les hérissons mâles que chez les hérissons femelles : 2,1 ans contre 1,6 ans. "Les différents résultats de cette étude ont amélioré notre compréhension de l'histoire de vie de base des hérissons au Danemark. Ces informations, et en particulier les trajectoires de mortalité des mâles et des femelles, permettront éventuellement d'améliorer la modélisation de la dynamique des populations afin d'informer l'importante gestion de la conservation de cette espèce en déclin", espèrent les auteurs de l'étude.