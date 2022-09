Et si les fourmis remplaçaient les pesticides dans les champs et les potagers ?

Des colonies de fourmis en guise d’engrais. Cette idée pourrait bien faire son chemin dans les potagers et dans les cultures agricoles. Selon une étude, les fourmis représenteraient une alternative écologique et durable aux pesticides.

Massivement présentes sur la planète, les fourmis sont réputées pour ne pas chômer. Alors que des scientifiques leur prêtent des facultés pour détecter certains types de cancers chez les humains, ces insectes pourraient aussi s’avérer précieux pour les agriculteurs.

Une étude parue dans Proceedings of the Royal Society B confirme que les fourmis représentent une bonne alternative aux pesticides, à la fois destructeurs pour la planète et pour notre santé. "Nous avons constaté que les fourmis diminuent l’abondance des ravageurs, réduisent les dommages aux plantes et augmentent le rendement des cultures", écrivent les chercheurs.