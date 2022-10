Et si les communautés énergétiques étaient une solution à la crise actuelle ?

Comme illustré -en partie- par ces projets pilotes, ces nouveaux types de partage d’énergie sont plus que susceptibles de générer des avantages économiques au consommateur. En effet, ils permettraient de bousculer le marché de l’énergie et de fonder un nouveau système économique centré sur l’intérêt de ce dernier. La conséquence directe de ce chamboulement, amènerait donc à la démocratisation du marché de l’énergie (via la décentralisation et diversification des acteurs locaux). Les communautés s’auto-organisent et développent de manière autonome leur propre système de partage d’énergie sur des principes conclus d’un commun accord.

Mais aussi, des avantages sociaux. Les communautés d’énergie permettraient de lutter contre la précarité énergétique, de créer du lien social au niveau local et un système plus spécifique à chacun. La sensibilisation, via ces liens sociaux, à la transition énergétique à l'échelle locale étant également un plus.

Et, in fine, des avantages environnementaux. Ces communautés invitent à accélérer le rythme d’équipement des installations renouvelables ; d’encourager la flexibilité, l’efficacité et la sobriété énergétique. Ce processus est notamment rendu possible grâce au partage des Communautés d’Energie Renouvelables, celles-ci étant propriétaires d’installations dans lesquelles tout le monde n’a pas les moyens d’investir.

Le document le document "Partage et communautés d’énergie" de Bruxelles environnement est un document intéressant à consulter afin de comprendre ces divers potentiels avantages.