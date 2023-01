Et si les chiens sensibilisaient les enfants en bas âge à l’altruisme et l’entraide ?

Les scientifiques se sont particulièrement intéressés à cette propension qu’ont les tout-petits à attraper des objets hors d’atteinte pour leurs amis à quatre pattes, comme en témoignent de nombreuses vidéos sur Internet. Pour ce faire, ils ont mené plusieurs expériences avec une centaine d’enfants (51 filles et 46 garçons) âgés de 20 à 47 mois et trois chiens décrits comme particulièrement "amicaux" entre 2015 et 2020. La plupart des tout-petits participant à l’étude n’avaient pas d’animaux domestiques à la maison.

Les scientifiques ont constaté que les enfants en bas âge donnaient aux chiens des jouets et des friandises hors de leur portée dans 50% des cas où les canidés essayaient de les attraper eux-mêmes. En revanche, ils leur en offraient deux fois moins souvent lorsque les animaux ne semblaient manifester aucun intérêt pour les objets en question.

De plus, Dr Rachna Reddy et ses confrères ont constaté que les bambins étaient plus susceptibles de prêter main-forte aux chiens s'ils vivaient quotidiennement avec l’un d’entre eux, si l’animal était vif et si l'objet était une friandise plutôt qu'un jouet.