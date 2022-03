Et si les Beatles avaient été un groupe de punk ?

Daniel Swisher est un musicien de style punk âgé de 26 ans. Au fil des ans, Daniel a acquis une base de plus de 57 000 abonnés sur YouTube et ses vidéos ont accumulé plus de 7 millions de vues. Il se définit comme un homme-orchestre capable de chanter, jouer de la guitare, de la basse et de la batterie. Le musicien trouve son inspiration chez les groupes punk avec lesquels il a grandi comme Green Day, Blink-182, Sum 41, Rise Against, etc.

Dernièrement, Daniel Swisher a été inspiré par "Get Back", le documentaire sur les Beatles réalisé par Peter Jackson, et a décidé de transformer certains des plus grands succès des Fab Four en titres punk rock. Après avoir vu cette vidéo, vous comprendrez instantanément l'influence que les Beatles ont eu sur des groupes comme Green Day.