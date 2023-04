Et si les banques privées ne pouvaient plus créer de la monnaie?

Dans le dernier épisode du PODCAST "Le Tournant", on revient sur la récente crise bancaire qui a emporté la Silicon Valley Bank aux Etats-Unis et le Crédit Suisse. L’occasion de poser aussi des questions plus profondes sur notre système bancaire. Notamment avec Eric Dor, professeur de macro-économie à l’IESEG de Lille qui questionne l’enjeu de la création monétaire.

Petit rappel tout d’abord, aujourd’hui l’essentiel de la monnaie en circulation est crée par les banques commerciales, à l’aide de prêts. Lorsqu'un client emprunte de l'argent auprès de sa banque, celle-ci crédite son compte en banque de la somme empruntée. Cette somme apparaît alors comme de l'argent disponible pour le client, mais elle est également comptabilisée comme une dette de la part du client envers sa banque. La banque peut alors utiliser cette dette pour accorder de nouveaux prêts et ainsi créer de la monnaie supplémentaire.

Les banques ne peuvent pas faire cela n'importe comment et sont tenues à toute une série de règles pour limiter les risques et assurer un matelas de fonds propre jugé suffisant. Néanmoins - on vient encore de le vivre - en cas de crise, la confiance dans une institution bancaire peut s'évaporer très vite et alors ce sont les Etats et les Banques Centrales qui doivent intervenir en catastrophe comme pompier pour sauver les banques et les dépôts de leurs clients.

Du coup, certains économistes se demandent si à l'avenir on ne devrait pas limiter la création de monnaie aux seules banques centrales. L'économiste Eric Dor explique que c'est une idée qui gagne de plus en plus d'adeptes au fil du temps: "On pourrait imaginer que contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, ou seules les banques ont un compte auprès de la Banque Nationale… demain vous et moi, tout le monde… puisse avoir un compte auprès de la Banque Nationale. Et le fait qu'aujourd'hui toutes les banques nationales réfléchissent à développer une monnaie électronique rend cette idée beaucoup moins improbable qu'hier".

Une idée qui forcément inquiète les banques puisqu'elles craignent du coup de devenir inutile demain, si cette idée devait se concrétiser. Mais Eric Dor ajoute que "les banques commerciales pourraient toujours garder leur fonction de prêteur. Elles emprunteraient à la banque centrale pour ensuite faire des prêts au clients parce que ce sont-elles qui ont l'expertise pour pouvoir au mieux scanner quels sont les bons et les mauvais clients. Les banques ne seraient plus financées par les dépôts des clients mais seraient financées par les banques centrales et feraient des prêts à l'économie".

Si vous voulez creuser cette idée, mais aussi les autres grandes questions que la récente crise pose à notre système bancaire, prenez le temps d’écouter les 50 minutes du PODCAST " Déclic – Le Tournant " de cette semaine. Disponible sur Auvio et sur vos plateformes de téléchargement.