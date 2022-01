Et si les ailes des hiboux pouvaient aider à réduire le bruit des avions ?

La principale source de bruit des moteurs aéronautiques et à turbine (avions, drones et éoliennes) est ce qu’on appelle le bruit de bord de fuite. Une nouvelle étude, publiée dans Physics of Fluids et réalisée par des chercheurs de l’Université Xi’an Jiaotong permettrait d’utiliser les caractéristiques des ailes de hiboux pour modifier la conception des profils aérodynamiques des ailes d’avion et diminuer ce bruit de bord de fuite.

Le bruit de bord de fuite est généré lorsque le flux d’air passe le long de l’arrière d’un profil aérodynamique (d’une aile d’avion par exemple). Le flux crée alors une couche d’air turbulente au-dessus et en dessous de l’aile. Le bruit est créé quand les couches d’air se joignent à l’arrière de l’aile en se dispersant.

"À l’heure actuelle, la conception des pales des turbomachines rotatives a progressivement mûri, mais la technologie de réduction du bruit est toujours à un goulot d’étranglement", a déclaré l’auteur Xiaomin Liu, dans sustainability-times. "Les capacités de réduction du bruit des structures en dents de scie conventionnelles sont limitées, et certaines nouvelles structures de bord de fuite non lisses doivent être proposées et développées pour exploiter davantage le potentiel de réduction du bruit bionique."