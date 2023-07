L’équipe Jumbo-Visma a tenté d’assommer le Tour de France lors de la sixième étape entre Tarbes et Cauterets-Cambasque. La tactique était limpide. Wout van Aert a été envoyé en échappée. Derrière, l’équipe Jumbo-Visma a durci la course pour placer Jonas Vingegaard sur orbite. Dans leur plan rêvé, Vingegaard devait distancer Tadej Pogacar dans le Col du Tourmalet et rattraper Wout van Aert en tête de course. Le champion de Belgique du contre-la-montre se serait ensuite sacrifié pour son leader danois jusqu’au pied de l’ascension finale.

Vu le déroulement de la cinquième étape durant laquelle Vingegaard a largement dominé Pogacar, ce scénario imaginé par la Jumbo-Visma devait permettre à son leader de creuser presque définitivement l’écart sur le Slovène. Mais contrairement à l’étape de la veille, Vingegaard n’a pas été en mesure de lâcher Pogacar en montée. Au sommet du Tourmalet, les deux grands favoris du Tour de France étaient encore roue dans roue.