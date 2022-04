Et si le slow-working était la clé du bien-être au travail ?

Semaine de quatre jours, mission mono-tâche, sas de décompression ou encore suppression des réunions inutiles. Comme son nom le suggère, le "slow-working" consiste à ralentir au travail dans le but de booster sa productivité.

Et l'idée semble porter ses fruits, selon une enquête réalisée par l'université de Göteborg (Suède) auprès de 1.000 employés à qui on a proposé de passer à temps partiel. Malgré la baisse de salaire que ce choix implique, le fait de réduire ses heures de travail a procuré plus de bien-être aux salariés.

Si certains mentionnent un stress lié à des soucis financiers, une grande partie des personnes interrogées évoquent un meilleur équilibre vie pro/vie perso.

Passer à temps partiel permettrait notamment de réduire le nombre de congés maladie.

Du côté des managers, passer à temps partiel s'est également avéré bénéfique. Ces derniers partent en effet du principe que "ce qui est bon pour l'employé est bon pour l'organisation générale".

Fait étonnant : l'étude montre que la réduction du temps de travail peut inciter à adopter des habitudes plus écoresponsables. Par exemple acheter des produits d'occasion ou opter pour le partage de biens et de services, comme le covoiturage.