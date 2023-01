Et si le salarié prenait sa revanche contre le client ?

Nous n’avons plus souvent le recul pour trier ce qui est important de ce qui est accessoire. Et c’est d’autant plus difficile qu’aujourd’hui l’information, elle, ne nous vient pas d’un seul canal, mais d’une moyenne de huit canaux différents chaque jour. Je vous propose de prendre le recul et de vous poser une question fondamentale : est-ce que les salariés ne sont tout bonnement pas en train de prendre leur revanche sur les clients ? C’est étonnant, car tout le discours ambiant depuis des décennies consiste à mettre le client en avant.

On nous a répété ad nauseam que le client était roi et que le salarié devait s’adapter à ses désirs, voire à ses caprices. Et là, je suis en train de vous dire que le client va être détrôné par les salariés. Ce n’est pas moi qui le dis, mais Antoine Foucher qui a consacré une tribune à ce sujet auprès de mes confrères du quotidien économique Les Echos. Il est le premier, je crois, a avoir perçu ce phénomène. Sa démonstration est limpide. Regardez autour de vous, que ce soit en Belgique, en France ou dans d’autres pays avoisinants, toutes les entreprises, dans tous les secteurs se plaignent de ne pas trouver de personnel. C’est la fameuse pénurie de main-d’œuvre qui n’affecte pas seulement les métiers de la restauration, de l’hôtellerie, mais également les ingénieurs. Et cette pénurie de main-d’œuvre, elle est là pour durer encore quelques années, pour la simple raison qu’elle n’est pas conjoncturelle mais structurelle...