Et si le robot conversationnel ChatGPT était plus important que la réforme des pensions ou la réforme fiscale ?

Quel impact de ChatGPT sur le monde de l’éducation et en particulier à l’université ? Comment vont réagir les professeurs face à cette intelligence artificielle qui permet à leurs élèves de rédiger des mémoires de grande qualité, et cela en quelques secondes ? Et surtout, quel sera l’impact de cette intelligence artificielle sur le boulot même de ces professeurs ?

Même les traders en bourse se posent aujourd’hui la question ne risque-t-il pas de connaître d’ici deux ou trois ans maximum le même sort que les ouvriers du siècle dernier ? C’est vrai que près de la moitié des traders interrogés par la banque américaine JP Morgan et pas plus tard que début 2023, ils estiment que l’intelligence artificielle aura un impact plus fort sur les marchés dans les trois prochaines années. Demain, donc.

Le docteur Laurent Alexandre, français d’origine mais vivant à Bruxelles, vient de signer une tribune conjointe avec son compatriote Olivier Babeau dans Le Figaro. Alors le titre de leur article est très clair, ChatGPT est pour eux plus important que la réforme des retraites qui occupe tellement les Français en ce moment. Pour les Belges, je pourrais dire exactement la même chose. ChatGPT ou plutôt l’intelligence artificielle, est un thème infiniment plus important que la réforme fiscale ou la réforme des pensions. Réformes qui ne sont toujours pas passées en Belgique, faute d’accord au sein d’un gouvernement hétéroclite dont la qualité principale consiste surtout à ne pas décider et donc à contourner l’obstacle. Pourtant, cette intelligence artificielle va avoir un impact énorme sur nos sociétés et comme l’écrivent Laurent Alexandre et Olivier Babeau, comment se fait-il que nos gouvernements ne mettent pas en place une war room, autrement dit une cellule de crise ?