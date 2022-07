Et si le monstre du Loch Ness avait vraiment existé ?

La légende dit qu’une sorte de dragon d’eau aurait existé dans le lac du Loch Ness, dans les contrées mystiques des Highlands en Ecosse. C’est le fameux monstre du Loch Ness. Depuis les années 1930, la possible existence de ce monstre hante les imaginaires. Des films, des livres, des contes… De nombreuses créations ont tenté de raconter la légende de ce monstre. Mais vous savez ce qu’on dit aux enfants (et aux adultes) quand ils ont peur des monstres ? Qu’ils n’existent pas… Et si on avait tort ?

Des chercheurs britanniques affirment avoir trouvé des preuves de l’existence du plésiosaure, l’espèce assimilée au monstre du Loch Ness, en eaux douces, au Maroc. Ce qui infirmerait le consensus scientifique disant que le plésiosaure n’aurait vécu qu’en eaux salées et donc que son existence dans le lac du Loch Ness serait impossible.

Le monstre du Loch Ness : un dinosaure

Ce que l’on assimile au monstre du Loch Ness, est un dinosaure aquatique appelé le plésiosaure ayant bel et bien existé. C’est en fait un reptile marin carnivore qui ressemblerait à un serpent à très long cou.