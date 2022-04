Nos enfants ont besoin d’être au contact avec la Nature pour s’épanouir. Et la Nature a, elle aussi, bien besoin d’une nouvelle génération qui la connaisse et qui la défende ! Frédéric Plénard est réalisateur et enseignant, il a accompagné des groupes d’enfants et de jeunes pour des immersions à travers toute la France. Il a assisté à leur redécouverte émerveillée de la Nature. Il en a tiré un livre et un film.

Dans son livre L’enfant et la Nature (Ed du Rocher), Frédéric Plénard partage avec parents et éducateurs des outils simples pour recréer le lien perdu avec l’environnement, les animaux et l’univers qui nous entoure. Il détaille la manière de s’immerger dans tous ces lieux naturels (forêt, cabane, camping, montagne, océan…), et ce qu’on peut en retirer d’un point de vue pédagogique. Une méthode innovante pour faire de la transition écologique une réalité.

"Et si le lien à la nature était vraiment le secret d’une éducation au bonheur ?", écrit-il.