Et si le "J’accuse… !" d’Émile Zola avait changé le visage de l’opéra français ?

Pour comprendre cela, il faut rappeler que, depuis plusieurs années déjà, Émile Zola et le compositeur Alfred Bruneau tentent d’introduire l’esthétique naturaliste dans le domaine de l’opéra. Les deux premiers essais (Le rêve et L’attaque du moulin) récoltent un certain succès, mais laissent aux deux amis le sentiment de pouvoir pousser plus avant leur réforme esthétique. Ainsi, en février 1897, soit presque un an avant le pamphlet de Zola, Messidor est créé à l’Opéra de Paris. Son titre – qui n’est autre que le mois des récoltes du calendrier révolutionnaire – sous-entend déjà le drame qui se joue dans l’œuvre, celui d’une révolte paysanne contre un propriétaire d’usine qui capte l’eau des rivières pour en récolter l’or, laissant aux laboureurs une terre sèche et désolée. Dans le dernier acte, Zola et Bruneau offrent, non pas aux laboureurs, mais à la nature (sous la forme d’une avalanche) le privilège de détruire l’usine et de rendre la prospérité à la vallée de l’Ariège. Une fin éminemment symbolique que l’on retrouve sous forme de croyance populaire tout au long du drame sous le nom de La légende de l’or.