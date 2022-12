Et si le grand gagnant de la guerre en Ukraine, c’était les États-Unis ?

La fin d’année est toujours propice à scruter l’avenir et bien souvent les experts se trompent. Comme pour 2022 qui devait être une année exceptionnelle en termes de croissance économique après le rebond lié à la sortie du COVID. Il a fallu que le président russe décide d’envahir l’Ukraine en février dernier pour que la physionomie du monde change.

Et à l’époque, les mêmes experts minimisaient l’impact de cette guerre en rappelant que la Russie était un nain économique. Avec le recul, on découvre que nous autres Européens, nous sommes des naïfs. Récemment, Thierry de Montbrial, un des meilleurs spécialistes de géopolitique, se confiait à mes confrères des Echos. Et disait que nous Européens, agissions au premier degré, c’est-à-dire sous l’emprise de l’émotion, au nom du bien et du mal, avec seulement deux instruments à notre disposition les sanctions et puis les promesses d’élargissement de l’Union européenne. En clair, le bâton économique et puis la carotte de devenir donc membre de ce club privé qu’est l’Union européenne. Thierry de Montbrial rappelle que les sanctions nous blessent à chaque fois un petit peu plus et nous force à devenir de plus en plus dépendants des États-Unis qui, eux, font leur stratégie en combinant froidement les valeurs et les intérêts, un des objectifs est de devenir le maître du jeu dans le domaine de l’énergie. Quant à la carotte de l’élargissement, elle ne marche pas. Les États-Unis le savent très bien. Quand la guerre en Ukraine sera terminée, ils pousseront à un élargissement de l’Union européenne. Pour quelles raisons ? Selon ce spécialiste de la géopolitique, l’Europe a un grave problème de gouvernance. Plus il y a de pays autour de la table et plus c’est la cacophonie et donc plus l’Europe est impuissante politiquement…