Et si le futur steak végétal était fait à base de déchets ?

Généralement, les steaks végétaux sont fabriqués à partir d’un mélange de soja, de pois chiches et de toutes sortes de graines. La fabrication des futures recettes de cette viande sans viande pourrait être encore moins impactante pour la planète si l’on utilisait les déchets de ces aliments.

On prépare bien des bouillons à base d’épluchures de carottes et on fait bien frire des pelures de pommes de terre ou de patates douces, pourquoi ne pourrait-on pas utiliser des déchets alimentaires pour fabriquer d’autres aliments ? On vous rassure, le sujet n’est pas de confectionner un steak avec ce qui se trouve dans votre poubelle. La question est plutôt de recycler les détritus issus de la production de soja, de pois chiches, de petits pois ou de blé – bref toutes sortes d’ingrédients qui composent d’habitude des alternatives végétales aux protéines animales.