Et si le carnaval de Binche avait quand même lieu ?

Et si le carnaval de Binche avait finalement bien lieu ? Depuis quelques jours, l’espoir est revenu parmi les sociétés, et dans tout Binche, on ne parle plus que de ça : organiser les jours gras "pour de vrai".

Selon nos informations, des réunions seraient en cours pour envisager les possibilités logistiques et sécuritaires. Car légalement, ça semble déjà possible…

Une ligne qui change tout

"Le Codeco a tué le Carnaval 2022" avait pourtant annoncé le bourgmestre Laurent Devin. Parce que pas un mot n’avait été prononcé en faveur des manifestations folkloriques. Mais à la lecture de l’arrêté finalement paru, l’espoir est revenu parmi les sociétés.

Car les règles qui régissent l’organisation d’événements en extérieur (et notamment l’application d’un CST inenvisageable dans le cadre d’un carnaval comme Binche) prévoient une dérogation "lorsqu’il s’agit d’un événement privé qui se déroule à l’extérieur mais pas dans une structure permanente ou temporaire destinée à recevoir un nombre déterminable de personnes"…, ce qui semble précisément être le cas des carnavals !

La pression sur les autorités

La pression serait forte depuis de la part des acteurs du folklore sur les autorités communales pour autoriser en dernière minute un "vrai" carnaval, même si celui-ci doit subir quelques adaptations (Il faut dire que ce dimanche, qui aurait dû être la dernière soumonce, les Binchois étaient nombreux dans les cafés, et les tambours jouaient… mais à l’intérieur, ce qui semble un comble d’un point de vue sanitaire).