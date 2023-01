Et si le bracelet de l’Apple Watch devenait intelligent ?

Si la montre connectée d’Apple ne semble plus évoluer de façon majeure ces dernières années, cela n’empêche pas la marque à la pomme de faire tourner son département recherche et développement.

C’est ce qu’annonce un nouveau brevet, déposé par l’entreprise et publié par l’USPTO (United States Patent and Trademark Office). On y découvre un bracelet qui intègre des composants électroniques, afin de décupler les capacités de la montre. Le bracelet pourrait, selon Apple, embarquer des capteurs et des accéléromètres, qui transmettraient les informations enregistrées à la montre connectée.