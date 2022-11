Et si le Bitcoin atteignait un million de dollars d’ici à 2030 ?

Le regretté Michel Audiard qui disait ''Les cons ça ose tout et c’est d’ailleurs à ça qu’on les reconnaît''. En cause, la déclaration de Cathie Wood chez de l’agence d’information financière Bloomberg, alors que le cours du bitcoin et des autres cryptomonnaies a plongé depuis quelques mois et encore plus depuis la faillite de FTX, la deuxième plateforme d’échanges de cryptomonnaies.

Voilà que Cathie Wood, considérée comme la grande prêtresse de la crypto à Wall Street, ne se démonte pas, pas de pardon, même pas d’excuses pour son optimisme béat et délirant. Pas du tout, elle en redemande, du Bitcoin. Elle n’en a pas assez malgré sa chute libre. Elle vient de prédire que le bitcoin sera à 1 million de dollars d’ici à 2030. Vous avez bien entendu : 1 million de dollars d’ici sept ans. Quant aux difficultés actuelles, voici ce qu’en pense Cathie Wood, notre gourou des cryptomonnaies : ''On a besoin de se confronter à des crises, tout d’abord pour voir qui survit, mais aussi pour tester l’infrastructure et les thèses. Nous pensons encore une fois que le bitcoin s’en sortira très bien.'' Traduction en français courant : j’ai toujours confiance dans ces monnaies qui n’en sont pas encore…