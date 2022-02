Et si la ville était une mine ? Le réemploi progresse dans le secteur de la construction

Cette fois, c’est l’entrepreneur qui a fait appel à lui, avant de tout casser pour rénover. “Sur un autre chantier, explique ce dernier, les initiateurs du projet m’ont demandé de faire du réemploi. Du coup, je suis sensibilisé à ça, je me suis dit qu’ici il y avait aussi des éléments qui pourraient être réutilisés.”

Par rapport à 2015, ça a explosé. Depuis les marches pour le climat, les mentalités ont changé. De gros acteurs s’y mettent.

Petit à petit, le réemploi commence à faire son chemin dans le secteur de la construction. C’est encore marginal, mais ça percole désormais, au-delà du premier cercle de convaincus. “Par rapport à 2015, ça a explosé, indique Jeroen Vrijders, chef de laboratoire ‘Solutions durables et circulaires’au CSTC (Centre scientifique et technique de la construction). Le réemploi, et plus largement la circularité, sont devenus des ‘hot topics’. Depuis les marches pour le climat, les mentalités ont changé. De gros acteurs s’y mettent.”