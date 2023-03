Et si la transition énergétique était un noeud coulant pour la classe populaire ?

Transition énergétique et suicide programmé de la classe moyenne : à Bruxelles, un mini-drame s’est déroulé ces derniers jours sans qu’on en parle trop dans les médias, le vendredi 3 mars dernier quand les journalistes et les fonctionnaires européens étaient partis en week-end comme le fait remarquer le site antlantico.fr. Sans prévenir qui que ce soit, nos amis allemands ont décidé de ne pas entériner la décision prise par le Parlement européen d’interdire en Europe la vente des voitures à moteur thermique à partir de 2035.

Le texte était approuvé par tout le monde et même s’il suscite encore des débats, la demande de sursis des Allemands a surpris les députés européens, pour pas mal d’entre eux, ce qu’a fait l’Allemagne est un précédent dangereux, car c’est la première fois qu’un Etat membre donne son accord officiel et revient au moment de la formulation officielle de cet accord, sur la parole donnée. On savait que cette interdiction de vendre des voitures thermiques en 2035 en Europe ne plaisait pas aux Italiens qui défendent Ferrari. On savait aussi que la Pologne était réticente à voter ce texte car elle souhaitait aussi protéger ces usines de montages et on savait aussi que la Bulgarie s’abstiendrait de voter ce texte. Mais tout cela était gérable sauf si un grand pays producteur de voitures comme l’Allemagne ou la France mettait des bâtons dans les roues. Et donc, au final, c’est l’Allemagne qui bloque sur ce texte au dernier moment. Pour les entreprises, ce genre de revirement d’attitude est malsain, car les entreprises ont besoin de temps pour s’adapter et surtout pour planifier leur flotte des voitures de sociétés des années à l’avance...