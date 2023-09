Et si la restauration rapide adoptait le modèle des "dark kitchen" ?

Dans sa quête de servir toujours plus rapidement ses clients, et de réduire ses coûts de fonctionnement, la restauration rapide adopte de plus en plus la digitalisation des commandes. Et dans cette dynamique, l’enseigne Whataburger, l’une des plus grandes chaînes de burgers aux États-Unis, a décidé d’instaurer le modèle des "dark kitchens" dans son nouveau restaurant.

C’est l’un des nouveaux modèles d’entreprises qui a éclos durant la crise sanitaire, lorsque les confinements avaient stimulé la livraison à domicile et que les restaurateurs avaient été sommés de baisser le rideau : les "dark kitchens", c’est-à-dire des cuisines de l’ombre. Comprendre : des fourneaux qui ne sont utilisés que pour servir des clients ayant passé commande de leur menu en ligne. Bref, on ne s’attable pas puisqu’il n’y a aucune salle de restaurant attenante.