Et si la Planète 9 n’existait pas ?

D’après les chercheurs de l’Open University, la 'Planet Nine' devrait avoir une masse d’environ cinq fois celle de la Terre et orbiter autour du soleil à une distance de quelques centaines à un millier d’unités astronomiques. Ces informations prises, ils ont ensuite cherché des traces de cette orbite grâce aux données du satellite astronomique infrarouge (IRAS) de la Nasa et du télescope spatial AKARI de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale.

Se basant sur deux relevés infrarouges du ciel effectués à plus de 20 ans d’intervalle, ils devaient trouver des traces de la planète neuf, malgré son tour de révolution extrêmement long. Ce ne fut pas le cas et ils remettent donc en cause cette hypothèse.

Il existe d’autres théories pour expliquer le regroupement étrange des objets : un trou noir, un regroupement aléatoire et temporaire, les disques massifs, … Le mystère est encore complet !