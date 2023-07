Et si la musique vous apprenait à devenir un mathématicien hors pair

Le Dr Ayça Akin a constaté que la pratique du quatrième art a donné lieu à une amélioration des compétences en mathématiques des jeunes au fil du temps. Les cours de maths intégrant directement de la musique ont particulièrement porté leurs fruits puisque 73% des élèves les ayant suivis ont obtenu des résultats nettement supérieurs à ceux du groupe de contrôle. Mais ce n’est pas tout : 69% des élèves ayant appris à jouer d’un instrument et 58% de ceux inscrits à des cours de musique ont davantage progressé en mathématiques que les jeunes qui n’ont participé à aucun atelier d’initiation musical.

Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène, comme on peut le lire dans cette étude, publiée dans le journal Educational Studies. L’utilisation de la musique dans l’enseignement des maths semble renforcer la motivation des élèves et atténuer l’anxiété liée à l’apprentissage d’une matière réputée difficile et exigeante. Elle leur permet également de voir les mathématiques sous un angle nouveau. Pour cause, ces deux disciplines ont plus de points communs qu’on l’imagine, comme l’utilisation de symboles et la symétrie. Elles nécessitent également une pensée abstraite et un raisonnement quantitatif. Par ailleurs, c’est en s’exerçant à plusieurs reprises que l’on maîtrise la musique ou les mathématiques, même si certains ont plus de facilités que d’autres.

C’est pourquoi le Dr Ayça Akin invite les enseignants à repenser la manière dont on apprend les mathématiques aux jeunes. "Encourager les professeurs de mathématiques et de musique à planifier leurs cours ensemble pourrait contribuer à atténuer l’anxiété des élèves à l’égard des maths, tout en améliorant leurs résultats", affirme-t-elle dans un communiqué.