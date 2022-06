Et si la musique nous aidait à protéger la biodiversité ?

Fondé en 2014 par Robert Perkins et Augustin Rivaldo, le label s’associe avec des musiciens et des producteurs de renom pour alerter les mélomanes sur la disparition de nombreuses espèces d’oiseaux en raison de la déforestation, le réchauffement climatique ou encore le braconnage. "Nous avons voulu nous concentrer sur les oiseaux, non seulement en raison de leur lien ancien avec l’homme en tant qu’espèce musicale, mais aussi parce que les oiseaux sont connus pour être des indicateurs très précieux de la santé du monde naturel", a-t-il déclaré.

Shika Shika a déjà sorti deux albums pour lesquels des artistes comme Damon Albarn et Jeff Tweedy ont composé des morceaux inspirés de chants d’oiseaux menacés à travers le monde. Le premier était consacré à l’Amérique du Sud (2015), et le second au Mexique, à l’Amérique centrale et aux Caraïbes (2020). Le label s’est tourné vers l’Afrique de l’Ouest pour son nouvel opus, "A Guide to the Birdsong of Western Africa".